La RFEBM renueva con Helvetia un patrocinio "histórico"

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha renovado un patrocinio "histórico" con 'Helvetia' mediante el cual la aseguradora suiza será patrocinadora oficial de los 'Hispanos', las 'Guerreras' y el Comité Técnico de Árbitros para los próximos cuatro años.

El acto tuvo lugar este viernes en la sede de aseguradora, dónde acudieron el presidente de la Federación Española de Balonmano (RFEBM) Francisco V. Blázquez, el director de Marketing y Responsabilidad Corporativa de Helvetia Seguros, Javier García, el director general de Helvetia Seguros, José María Paagman, el seleccionador nacional masculino Jordi Ribera, la jugadora Amaia González de Garibay, y David Monjo Ortega y Lorena García Gil como árbitros nacionales de balonmano.

Para Blázquez, la aseguradora suiza es "parte" de la familia del balonmano español porque si hay algún patrocinador "histórico" es Helvetia, por lo que le agradeció su "implicación" con todo el balonmano español, "no solo con la Federación si no también con los árbitros". "La relación ha ido progresando e incorporando alicientes. Es una fidelidad mutua donde todos se sienten parte de la misma familia porque trabajamos codo con codo", señaló el presidente de la RFEBM.

El dirigente indicó que la "apuesta" con la aseguradora era "clara y segura" desde un primer momento. "Es un convenio más beneficioso para la Federación, pero vamos a intentar dar un poquito más para que 'Helvetia' tenga más de retorno porque queremos ser agradecidos con quien se involucra con nuestro deporte", indicó. "Es la primera vez que firmamos un convenio por tantos años, necesitamos ir seguros donde vamos y por eso vamos con vosotros", añadió.

Blázquez cree que este es un convenio que "ha mejorado en todo" aunque lo importante no es solamente el tema económico sino "las personas". "A veces no hay dinero para pagar ciertas circunstancias que se pueden dar, pero tenemos la tranquilidad de tener una aseguradora deportiva detrás y el trato humano. Todo el mundo cuando oye Helvetia lo asocia al balonmano", apuntó.

Por su parte, para la empresa suiza también es un patrocinio "histórico" porque es un "doble acuerdo". "Es histórico entre otras cosas por que es de cuatro años y también porque todos los árbitros españoles lucen la marcan en exclusiva. Es un orgullo y una satisfacción enorme", señaló Javier García.

El directivo añadió que "la cantidad" aportada no es "lo más importante". "Patrocinar uno, dos, tres años y marcharse no es bueno para nadie. Si veis todos los patrocinios de Helvetia, no solo en el balonmano, es de los que está más tiempo patrocinando equipos y eso desde la Federación se ha valorado", indicó.

Además, la empresa patrocina al Comité Técnico de Árbitros, una idea "clarísima" original de Blázquez y algo "positivo" para Helvetia. "No ha habido ni un solo problema en todos estos años, le podría perjudicar a la marca y al propio Comité de Árbitros, y eso dice mucho del nivel de los árbitros españoles. Estamos patrocinando a un estamento que nunca se ha visito representado en España", explicó García.

El director general de Helvetia, José María Paagman, recalcó que para ellos es un "honor" esta renovación porque llevan "más de 20 años ligados a la Federación de una forma u otra". "En el balonmano la historia y el desarrollo que ha tenido ha sido impresionante y hay una clara relación y no solo por la aportación del patrocinio en sí. Hay colaboración y una relación de amistad porque hay personas detrás", declaró.

Para el ejecutivo, este patrocinio el balonmano "se lo merece". "Es un deporte muy intenso, pero hecho con grandes personas". El patrocinio se ha renovado por cuatro años, una firma "a largo plazo". "Todos nuestros los patrocinios son a largo plazo porque es importante la estabilidad", aclaró.