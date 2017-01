Rafa Pascual anuncia un contrato de TV "con el mejor operador posible" si es elegido presidente de la RFEVB

"Hay que invertir, el voleibol es hoy un deporte invisible en los medios"

El candidato en las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Voleibol Rafa Pascual ha anunciado este miércoles que ha firmado un acuerdo con "el mejor operador de televisión posible", si es elegido en la votación que se celebra este domingo y en la que tendrá como rival a Agustín Martín Santos, que opta a la reelección.

Rafa Pascual desveló que el acuerdo con el operador, del que no puede revelar el nombre, incluye la emisión de las Ligas masculina y femenina, la Copa del Rey y de la Reina, el Campeonato de España de voley playa, y que "vuelvan las selecciones masculina y femenina a la televisión", entre otras competiciones.

"Trabajamos con una televisión que no puedo comunicar. Es el mejor operador posible. Siempre he creído en este deporte, y llevamos 16 años en los que no se ha invertido. Somos un deporte 'limpio' para dar en televisión y hemos estado y estamos en lo más alto en disciplinas como el voley playa", dijo el ex número uno del mundo en rueda de prensa.

Rafa Pascual estuvo acompañado en el acto por el Director de Planificación Estratégica de FIATC Seguros, José María Teixeira, el Director Comercial de Mi Casa Inn, Daniel del Moral, y el presidente de Marco Aldany, Alejandro Fernández Luengo, en cuya sede central en Madrid se celebró la conferencia ante los medios.

Pascual agradeció el apoyo de la aseguradora, la cadena de peluquerías y la residencia de estudiantes al proyecto que encabeza. "Necesitamos invertir en Marketing y Comunicación y ellos nos van a ayudar. Es importante la visibilidad de nuestro deporte y hoy el voleibol es un deporte invisible en los medios. Hay que trabajar duro, pero con trabajo se puede cambiar. Es el momento de dar la oportunidad a este equipo", manifestó.

A su juicio, el voleibol es un producto "muy importante que vender", pero que desde que llegó Agustín Martín Santos a la presidencia en 2000 "no se ha apoyado desde la pieza fundamental, que es la Federación, el buen trabajo que están haciendo los clubes".

El exinternacional dijo que los 69 miembros que optan a voto el próximo domingo conocen su programa y "son conscientes de que su voto puede cambiar el voleibol nacional". "¿Qué haré si no gano el lunes? No pienso en ello. Me gusta jugar partido a partido. Eso de no ganar no me gusta. Estaré agradecido a los que me han apoyado y orgulloso del trabajo de mi equipo. Pero creo que la gente quiere este cambio y les hemos dado motivos importantes para ello", concluyó.