Ramón Cid renueva dos años más como director técnico de la RFEA

El director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Ramón Cid, se mantendrá dos años más en su cargo, hasta 2018, según confirmó este martes el presidente federativo, Raúl Chapado, durante la despedida de la selección española que competirá en los Europeos de Belgrado en Pista Cubierta.

"Estaba un poco cansado y tenía dudas sobre si tenía energía suficiente para afrontar el siguiente reto y no quería fallarle al atletismo. Hemos tenido muchas conversaciones con Raúl Chapado y me ha ilusionado el proyecto y me he sentido respaldado por mucha gente. Tenía la sensación de que algo no había acabado, fueron cuatro años duros para todos los estamentos, pero pensaba que este era un reto ilusionante", afirmó Cid.

El director técnico federativo ascendió a su cargo en 2012 y bajo su mando el atletismo nacional ha mejorado sus prestaciones en los últimos años, con el culmen de las dos medallas olímpicas de Ruth Beitia (oro) y Orlando Ortega en Río 2016, además de la aparición de nuevas figuras como Bruno Hortelano o Sergio Fernández.