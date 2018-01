Ribera: "Son dos puntos muy valiosos para nosotros"

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, ha asegurado sentirse muy satisfecho por la victoria (25-27) de los suyos ante la selección de Hungría en la segunda jornada del Europeo de Croacia, tras la que ha señalado que el triunfo de este jueves supone "dos puntos muy valiosos" para su equipo.

"Son dos puntos muy valiosos para nosotros, además hecho de la forma en la que ha sido. No ha sido un partido muy vistoso pero está claro que era un partido que había que ganar y pienso que los nuestros han estado bien. Estoy muy contento con el trabajo y el sacrificio mostrado en la pista. Estamos con cuatro puntos en las dos jornadas y eso es una parte importante", afirmó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico gerundense habló también sobre la lesión de Ángel Fernández y la incorporación de Aitor Ariño. "La desgracia ha sido la lesión de Ángel, que estaba jugando muy bien pero ha venido Ariño y ha jugado como un campeón, con bolas de finalización. Nada más salir le ha llegado una y lo ha hecho bien, no le ha perdido la cara al partido en ningún momento", apuntó.

Por último, sobre el susto con la posible lesión de Gedeón Guardiola, explicó que se trata del mismo tobillo del que se había recuperado y no dio importancia a las molestias de Aguinagalde. "Con respecto a Julen veremos a ver qué pasa, no hay que olvidar que tenemos a Iosu fresco en la recámara, seguro que tendrá muchas ganas de entrar en algún partido en caso de que alguno de ellos no pudiera jugar", concluyó.