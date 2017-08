Rohan Dennis: "Fue bastante chocante, Samuel no estaba cuando volvimos de entrenar"

El ciclista australiano Rohan Dennis (BMC) reconoció que fue "bastante chocante" la noticia de la suspensión de su compañero el español Samuel Sánchez a dos días de La Vuelta a España, 'grande' que comenzó este sábado con el equipo estadounidense imponiéndose en la contrarreloj en la localidad francesa de Nimes.

"Fue bastante chocante descubrimos que 'Samu' no estaba cuando volvimos del entrenamiento, nos parece surrealista, tenemos que esperar al contra análisis y esperamos que sea diferente", indicó el primer maillot rojo de la ronda española.

Dennis celebró la victoria de su equipo y se mostró confiado de poder defender el liderato. "Hoy no es la general real, el primer test será Andorra y no pienso quedarme sentado y trataré de defender mi maillot", añadió, destacando el paso por las Arenas de Nimes. "No siempre encuentras una crono tan especial", afirmó.