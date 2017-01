Roma: "Estoy contento con el coche y con el ritmo que estamos cogiendo"

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Toyota) se ha mostrado "contento con el coche y también con el ritmo" que está cogiendo una vez finalizada la segunda etapa del Rally Dakar 2017, disputada este martes entre las localidades de Resistencia y San Miguel de Tucumán, a pesar de que reconoció que el inicio de etapa fue "complicado".

"El inicio de la etapa ha sido bastante estresante porque todo el mundo iba a tope. Ha sido complicado. Luego hemos tenido el problema de que se me ha acabado el agua del parabrisas y no entendía la causa", señaló el piloto catalán, que llegó quinto tras Giniel De Villiers y ocupa también el mismo puesto en la general, a 2 minutos y 56 segundos de Loeb.

Pese a que Roma tuvo algunos problemas durante el recorrido, en líneas generales la etapa se desarrolló "sin problemas". "Como llegábamos a una zona de barro me ha molestado bastante y me he puesto nervioso. Al final, por suerte, no nos ha ido mal y el resto de la etapa, la primera a efectos prácticos, se ha desarrollado sin problemas", explicó el dos veces campeón (en motos y coches) del Dakar.