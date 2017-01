Roma: "No tenía ninguna posibilidad de seguir a Peterhansel"

El piloto español Nani Roma (Toyota) ha reconocido que no tenía "ninguna posibilidad de seguir" al líder del Rally Dakar, Stephane Peterhansel (Peugeot), cuando le adelantó durante la séptima etapa, pero ha avisado de que "el Toyota conseguirá mejores resultados" y que "La carrera aún no ha terminado".

"En el kilómetro 60 Stephane me ha adelantado y he intentado seguirle, pero no tenía ninguna posibilidad. En dos ocasiones casi sale el coche dando vueltas de campana intentado alcanzarle, así que decidí dejar de asumir riegos. Tienen un coche excepcional y pilotos de gran talento", alabó Roma en declaraciones facilitadas por su equipo.

En cualquier caso, el catalán dijo sentirse "contento" con su rendimiento este lunes porque "la navegación no era fácil". "Mi copiloto ha hecho un buen trabajo. Todavía estamos cerca y vamos a volver a bajar de altitud en las próximas etapas, en las que el Toyota conseguirá mejores resultados. Todavía pueden pasar muchas cosas. La carrera aún no ha terminado", advirtió.