Rosa Romero, obligada a dejar el Dakar por una herida: "Me da muchísima rabia"

"Estaba aguantando el pulso a este Dakar tan difícil y bonito"

La piloto explicó que le faltaban más de 140 kilómetros para llegar a meta, con poca luz en una zona muy complicada, cuando en un cruce de un río apartó la vista un momento de la pista para verificar el roadbook y golpeó una piedra que le hizo volar por los aires. "En el golpe me quedé un poco aturdida. Al recuperarme, vi que tenía todo el pantalón roto y que me dolía mucho el aductor de la pierna izquierda", explicó.

"Me subí en la moto porque quería llegar a meta. A medida que iba avanzando notaba como la sangre me bajaba por la pierna. Llegué a pensar en que debería pedir asistencia médica, pero no quería detenerme, quería llegar hasta el final o hasta que mi cuerpo aguantase. Y lo conseguí, terminé la etapa. Pero cuando vimos la herida en el campamento estaba claro que no iba a ser fácil que me dejaran seguir", apuntó.