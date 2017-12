Ruth Beitia: "Echo de menos la competición cada día"

La exatleta española Ruth Beitia ha asegurado que, tras su retirada en el pasado octubre, echa de menos "cada día" la competición en la que ha "cumplido sus sueños", pero ha afirmado que el hecho de no competir se lo toma con "tranquilidad".

"Para mí es un privilegio recordar que he estado 27 años con la persona indicada para cumplir mis sueños. Echo de menos la competición cada día pero me lo tomo con tranquilidad, con la sensación de que el deporte está ahí pero la actividad física también. Lo echaremos más de menos cuando las chicas empiecen a competir a esto de mediados de enero o febrero", declaró a los medios en la gala de los premios AS del Deporte.