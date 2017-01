Ruth Beitia: "Es el momento más dulce de mi vida"

La saltadora y campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Ruth Beitia ha afirmado este lunes que, tras recibir el Premio Nacional del Deporte en categoría femenina, se encuentra "en el momento más dulce" de su vida y que deja atrás un 2016 "irrepetible" ya que ha logrado cumplir todos sus sueños.

"Es el máximo exponente del deporte, y por tanto, el mayor premio que me podían dar. Estoy muy feliz por estar hoy aquí. Es el momento más dulce de mi vida, aunque el cincuenta por ciento de este premio también es de mi entrenador", reiteró.

La campeona olímpica explicó que en 2016 ha cumplido todos sus sueños. "Dejo atrás un 2016 que va ser irrepetible, y en el que se han cumplido todos mis sueños, pese a que siempre hay espacio para que nazcan nuevos.

Además, confesó las palabras que compartió con los Reyes Don Felipe y Doña Letizia una vez le entregaron el 'Premio Reina Letizia' como mejor deportista femenina del año. "Me dieron la enhorabuena, pero debo reconocer que doña Letizia me ha dicho que he traído tacón bajito. Ha sido muy simpático el comentario", admitió.

La próxima cita de Ruht Beitia será el 14 de febrero, en los Premios Laureus, considerados los 'Óscar' del deporte, y que se celebrarán en Mónaco, y en los que está nominada. "El hecho de ya estar nominada es algo increíble, y sería un sueño que al final me lo dieran, pero me quedo con este Premio Nacional del Deporte, sin ninguna duda", confesó.

"Me siento plena de premios, ya que son los regalos que te dan después de las grandes temporadas, en las que hay muchas horas de entrenamiento, y al final es un placer recibirlos", concluyó la santanderina.