Ruth Beitia: "Esta plata me sabe a oro"

La atleta española Ruth Beitia se mostró "muy contenta" tras lograr una medalla de plata que "sabe a oro" en la prueba de salto de altura del Campeonato de Europa en pista cubierta celebrado en Belgrado y que es la decimoquinta de su carrera deportiva.

"Estoy muy contenta por tener nuevamente otra oportunidad de estar en una final de un Campeonato de Europa, conseguir una medalla, y esta plata me sabe a oro. Es un orgullo seguir estando en finales y conseguir una medalla. Ha ganado la mejor y ha sido un placer estar aquí", señaló en declaraciones a Teledeporte.

La cántabra, que finalizó en segundo lugar tras saltar 1,94m por detrás de la lituana Airine Palsyte que superó el listón sobre 2,01m, y por delante de la ucraniana Yuliya Levchenko, tercera, reconoció que el mérito no es únicamente suyo y "como siempre", lo es también de su entrenador, Ramón Torralbo.

"Significa una medalla más que irá al Museo del Deporte de Santander y porque no las puedo partir, pero es 50% tanto mía como de Ramón, como siempre", indicó.

Para esta nueva cita, Beitia y su preparador trabajaron una nueva "carrera" que en principio está pensada de cara al "aire libre" y que reconoció no haber salido "mal del todo", aunque para el "nuevo reto" que supone el Mundial de Londres, cree que "saldrá perfecto".

"Apostamos por cambiar la carrera, no ha salido mal del todo, por no decir que ha salido muy bien, y ahora a pensar en el aire libre que es la que tengo ganas", manifestó.

"En el 1,96 he intentado correr un poquito más, había que meterle un plus y no ha salido, hoy no ha salido pero de cara al aire libre creo que saldrá perfecto. Nace un nuevo reto y ojalá sea en Londres, es el reto que quiero cumplir", concluyó.