Sabugueiro: "Nunca pensé que de una broma tomando cañas la San Silvestre llegaría a tener esta presencia"

El Ayuntamiento de Madrid fue el escenario este jueves de la presentación de la 54 Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, una carrera que le provoca a su fundador, Antonio Sabugueiro, quien después de "haber sufrido y padecido" en tantas ediciones, siente "una satisfacción muy grande" por la "presencia" que tiene una carrera que nació de una "broma tomando cañas".

"Son tantos años que he sufrido y he padecido muchas alegrías y muchos sinsabores. Llegar adonde hemos llegado es una satisfacción muy grande porque nunca pensé que, de aquella broma tomándonos unas cañas, llegaría a tener esta presencia", valoró Sabugueiro durante la presentación de la tradicional prueba del 31 de diciembre.

La presentación de la San Silvestre tuvo como invitados a los atletas Sebas Martos y Lucía Rodríguez. El primero, que competirá en la carrera internacional, reconoció que se ve "siempre fuerte" desde que empezase a correrla "hace seis años". "Todos los entrenamientos los he dirigido a esta carrera y ahora mismo me veo bien. Aunque quedan 40 días, creo que voy a llegar en un estado de forma óptimo", valoró el campeón nacional en 3000 metros.

Sebas Martos también recalcó que suele ver las salidas del resto de pruebas ya que genera una "sensación bastante increíble". "La organización deja un podio para ver desde la salida hasta el final. Es una sensación indescriptible. Todos los años me gusta verla y disfrutarla", consideró.

Por su parte, Lucía Rodríguez participará en una nueva modalidad promocionada por Nike, 'Nike Under 25', una "iniciativa para los jóvenes". "Participan por equipos, cada uno con su escudo y logo, y correrán en compañía con sus amigos. A mí me hace mucha ilusión por hacerla con mis compañeros", declaró.

Para la atleta, es su primera vez en la San Silvestre. "Yo soy de Madrid pero nunca he corrido, siempre la he visto desde la televisión, así que esta vez es mucho más emocionante. Todo el mundo te habla de las emociones y la sensación que te da correr esta carrera y la verdad que me emociona mucho", confesó.