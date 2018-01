Sainz: "¿Nervioso? Tengo el pelo un poco blanco y ya van unos cuantos rallys a mi espalda"

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) recordó que tiene "el pelo un poco blanco" y lleva "unos cuantos rallys" a su espalda al término de la undécima jornada de competición en el Rally Dakar y aseguró que no está nervioso por afrontar las últimas jornadas con más de una hora de ventaja sobre el segundo clasificado, el francés Stéphane Peterhansel.

"Para los tres días que quedan, la verdad es que no estoy nervioso", añadió al respecto, consciente de que tiene 1 hora y 45 segundos de renta sobre Peterhansel. "Tengo el pelo un poco blanco ya y unos cuantos rallys a mi espalda. Si me pongo nervioso, es que algo no va bien", sentenció Sainz, que fue tercero en la etapa de este miércoles.