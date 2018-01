Sainz: "Estoy muy contento, es una recompensa merecida"

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) mostró su satisfacción tras conquistar el Rally Dakar 2018 y aseguró que es una "recompensa merecida" después de haber sumado cinco abandonos en las últimas cinco ediciones del 'raid' sudamericano.

Ocho años después de su primera victoria en el Dakar, el 'Matador' reconoció su felicidad tras el triunfo este sábado. "Estoy muy contento. Es una recompensa merecida. Menuda alegría. Además coincide que aquí gané mi último rally del Mundial, por estos mismos caminos en 2004. Y otra vez Córdoba y Argentina me dan una gran alegría", indicó.

"He conocido abandonos en estos últimos años, pero siempre me he esforzado al máximo. Esta vez el Dakar ha sido durísimo", añadió el madrileño, bicampeón del mundo de rallys, que firmó la tercera victoria consecutiva de Peugeot en el Dakar.