Sainz: "A partir del pinchazo todo ha ido bien"

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) realizó una valoración positiva tras la cuarta etapa del Rally Dakar, en la que se ha situado tercero en la clasificación general, y aseguró que "a partir del pinchazo" que sufrió al comienzo todo fue "bien".

"Ha sido una etapa muy dura, en la salida me he colocado justo detrás de Peterhansel, hemos cogido una nube de polvo y me he desviado a un cauce de un río quedándonos atascados y perdiendo tiempo", manifestó el madrileño.