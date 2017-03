Samaranch: "El COI tiene muchos problemas, pero ahora la corrupción no es uno de ellos"

El español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), reconoció que el organismo tiene actualmente "muchos problemas", pero dejó claro que "ahora la corrupción no es uno de ellos", pese a los presuntos escándalos recientes en los procesos de selección de las sedes, y además también defendió la organización y el legado de los pasados Juegos de Río de Janeiro en 2016.

"Rotundamente no", replicó Juan Antonio Samaranch este miércoles este miércoles en su comparecencia en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado, preguntado sobre si el organismo volvía a estar en una encrucijada con la corrupción como la que saltó tras la elección de Salt Lake City 2002.

El dirigente recalcó que están "a punto de incluir un informe sobre gobernanza" y que están "convencidos" de que cuentan con "muchas herramientas" para poder defenderse y limpiarse "de los casos de corrupción". "Hubo problemas en el pasado y se limpiaron. Ahora tenemos muchos problemas, pero creo que la corrupción no es uno de ellos", sentenció.

De todos modos, recordó que el Movimiento Olímpico forma "parte de la sociedad" y por ello están "sujetos a las pasiones y debilidades humanas". "Trabajamos durísimamente desde la reforma de 2002 para tener sistemas de autocontrol para que no haya cosas de las que tengamos que avergonzarnos", comentó.

En este sentido, Samaranch puntualizó que la policía francesa está "investigando" el caso de corrupción en el proceso de elección de Tokyo 2020 en el que se han "personado" y por el que Lamine Diack, expresidente de la IAAF ya ha sido "suspendido".

En cuanto a las "alegaciones serias" sobre Frankie Fredericks y un posible pago para favorecer a Río 2016, declaró que el propio exatleta solicitó su "suspensión" y la renuncia a la presidencia de la Comisión de Evaluación de los Juegos de 2024. "Vamos a apoyar a la policía y tomaremos medidas con los datos que tengamos", zanjó.

DEFENSA DE RÍO 2016

Por otro lado, pese a las recientes informaciones sobre el estado de instalaciones en Río de Janeiro y todos los problemas que afrontó la ciudad para tener a tiempo los últimos Juegos, subrayó que le gustaría "defender" esta cita. "Se nos dijo que o moriríamos por el zika o asesinados, pero fuimos muy felices y han sido una tremenda organización", afirmó.

"Río hizo los Juegos pese a todos los problemas, hubo héroes personales como el alcalde Eduardo Paes y otros que tuvieron un gran coste personal", prosiguió, remarcando que "el legado en juventud y deporte afectó a 8 millones de niños con proyectos permanentes".

Sobre las instalaciones y las imágenes, "un dolor en el alma", que han aparecido evidenciando un estadio de deterioro de las piscinas, el dirigente aclaró la situación. "Las fotos son ciertas, pero tienen 'trampa'. Esas piscinas se están transformando para ser trasladadas a otros muchos sitios", advirtió.

El directivo olímpico remarcó también los beneficios en el transporte público. "Es verdad que Río gastó mucho dinero en infraestructuras, pero es que no había ni autobús para ir a trabajar y ahora más del 50 por ciento puede ir. Eso cambia la calidad de vida y eso es un legado olímpico", aseguró, indicando también las mejores a nivel social y que en respecto al medioambiente se limpió lo que se pudo que es "mucho". "Garantizo que tener 21.000 colectores es gracias al empujón de los Juegos. Han sido unos Juegos maravillosos y en una ciudad maravillosa", zanjó.

Sin embargo, sí confesó que han tenido "problemas adicionales más graves de legado por la situación económica del país y que además está sin gobierno". "Las Administraciones Públicas han tenido más dificultades para hacerse cargo de las instalaciones", explicó.

"HUBIESE SIDO MÁS DIFÍCIL NO SER HIJO DE MI PADRE"

En cuanto a los temas de dopaje, Juan Antonio Samaranch comentó que es "tan difícil competir" contra los tramposos que ha tomado la "decisión dramática" de reanalizar muestras guardadas de anteriores ediciones de los Juegos.

"Les vamos a pillar con los estándares de antes y la tecnología de ahora. Es el arma más potente para combatir esto, pero el problema es que cada vez que cogemos a un héroe rompemos los sueños olímpicos de los que creían en esa persona. La decisión es que vamos a por todas y estaríamos muertos si dejamos los ideales olímpicos de lado para evitar escándalos de dopaje retroactivos. No hay donde esconderse", aseveró.

Samaranch reconoció que es "tremendamente afortunado" de ser hijo del que fuera considerado uno de los mejores presidente del COI. "Más difícil hubiese sido no ser su hijo", confesó, mostrándose "orgulloso" de su puesto de vicepresidente y de las "responsabilidades" que tiene ahora, "apasionantes y difíciles algunas". "No ambiciono ser presidente, no toca", apuntó.

Finalmente, fue diplomático al pedirle su opinión sobre la retirada por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la placa de la escultura que su padre donó a la ciudad en homenaje a los Juegos de 1992. "Soy su hijo, una parte bastante cercana al tema. Con el respeto que merece Ayuntamiento, no la puedo compartir. Me gustaría que se restituyese y se le reconociese el trabajo que hizo por Barcelona, pero los reconocimientos se dan, no se piden", consideró.