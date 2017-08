Samuel Carmona se perderá el Mundial de boxeo por una fractura en la muñeca: "Es un palo durísimo"

El boxeador español Samuel Carmona, cuartofinalista en los últimos Juegos Olímpicos de Río y bronce en el reciente Campeonato de Europa, afirmó este jueves que es "un palo durísimo" perderse el Mundial de Boxeo de Hamburgo por una fractura en la muñeca.

Para el púgil español perderse el Mundial es "un palo durísimo", ya que será el segundo torneo que se pierde por lesión después del Europeo sub-22, donde era el gran favorito. "No hay mal que por bien no venga. Si esto ha sido es por algo y algo me vendrá mejor", apuntó.

El canario buscará ahora recuperarse "en casa y con los fisios" y volver al mismo nivel. "Después, venir, ponerme fuerte y seguir luchando. He hablado poco con Rafa Lozano. Me ha dicho que no me preocupe, que son cosas que pasan, que hay que seguir en la lucha, que esto es un tropiezo y que hay que seguir fuerte", desveló.