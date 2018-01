El 'Scallywag' triunfa en 'casa' y el 'MAPFRE' termina cuarto y sigue líder

El 'Team Sun Hung Kai Scallywag' se proclamó vencedor de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, y pudo saborear el triunfo en 'casa', tras cruzar el viernes la línea de meta de Hong Kong a las 17:45 horas, mientras que el 'MAPFRE' terminó en una cuarta posición que le sirve para mantener el liderato de la general.

El 'Scallywag' estuvo casi siempre bien posicionado en la cabeza de la flota durante las duras calmas ecuatoriales y fue el que mejor salió de ellas abriendo una brecha con la entrada de los Alisios que ya no pudieron enjugar sus rivales para convertirse en el tercer ganador de esta de esta edición tras el 'Vestas' (Lisboa) y el 'MAPFRE' (Ciudad del Cabo y Melbourne), llevándose además el punto extra.

Pese a que la mayoría de sus rivales entraron en 'Modo Sigilo' para intentar sorprenderle, no hubo excesivas variaciones, y el barco de David Witt supo gestionar a la perfección una ventaja que nunca fue inquietada. Tras él, 'Vestas' y 'Dongfeng', separados por algo más de 15 millas, pelearon por impedir un triunfo que terminó llegando este viernes. Finalmente, 'Dongfeng Race Team' y el 'team Akzonobel' completaron el podio de la cita.

El patrón Xabi Fernández mostró su satisfacción tras confirmarse que seguirán líderes. "Las cosas nos están yendo muy bien en esta edición, lo que ha pasado en esta etapa es que ha sido muy complicada, pero no hay razón para no estar felices como lo estábamos antes de la etapa", explicó.

"La etapa ha sido difícil para nosotros, como para todos. El resultado, complicado; pero que la realidad es que no es tan malo. Sabemos que en esta edición barcos como 'Scallywag', 'AkzoNobel' y otros que hasta ahora han estado un poco más flojos van a estar en medio de la pelea, entre los barcos que hasta ahora estamos arriba. Creo que en cierto modo ha estado muy bien que Scallywag haya ganado esta etapa y no se metiese entre Dongfeng y nosotros, y si miras la clasificación final, los puntos, no es tan malo para nosotros y estamos contentos", añadió.