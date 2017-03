Sergio Sánchez entra en una selección para el Mundial de Cross liderada por Mechaal y Gebre

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) dio a conocer este martes los atletas que compondrán la selección que competirá el próximo 26 de marzo en el Campeonato del Mundo de Kampala, en Uganda, con la gran novedad de la inclusión de Sergio Sánchez.

El atleta leonés fue descartado el pasado mes de noviembre para formar el equipo que participó en los Europeos de Campo a Través, una decisión con la que fue muy crítico y que se producía después de que hubiese vuelto en 2016 a la competición tras cumplir dos años de sanción por dopaje. "No soy de su agrado, no me quiere. Lo que me está haciendo es digno de una película de terror", arremetió entonces Sergio Sánchez contra Ramón Cid, director técnico.

Sin embargo, Cid le ha vuelto a seleccionar pese a que sus resultados no estaban siendo ahora tan brillantes como en aquel momento y fue séptimo este pasado domingo en el Campeonato de España disputado en Gijón.

En este sentido, la RFEA recordó que había "importantes ausencias" porque algunos atletas que han brillado en la campaña de cross "han renunciado a competir, en la mayoría de los casos por estar preparando la prueba de maratón y en otros casos al dar por concluida la campaña invernal con el Campeonato de España".

Entre las bajas no estará la de Adel Mechaal, actual campeón de España y campeón de Europa en pista cubierta de los 3.000 metros a principios de marzo. El pupilo de Antonio Serrano liderará un equipo donde, además de él y Sánchez, también están José España, cuarto el domingo, Fernando Carro y Ricardo Serrano, mientras que las ausencias más notables son las de Ayad Lamdassen y Javi Guerra, segundo y tercero en el Nacional, respectivamente.

Tampoco faltará en el equipo femenino la actual campeona nacional, Trihas Gebre, que estará acompañada por Ana Lozano, segunda, Irene Pelayo, cuarta, Azucena Díaz, quinta, y Teresa Urbina, séptima.

Además, también fueron seleccionados Blanca Fernández, Solange Pereira, Jesús Ramos y Marc Alcalá, que correrán la novedad de esta cita, una carrera mixta de relevos, que consiste en una prueba de ocho kilómetros que completan cuatro relevistas, dos hombres y dos mujeres, que completan dos kilómetros cada integrante en el orden que cada equipo mejor le parezca.

--SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL DE CROSS.

HOMBRES: Adel Mechaal, José España, Sergio Sánchez, Fernando Carro y

Ricardo Serrano.

MUJERES: Trihas Gebre, Ana Lozano, Teresa Urbina, Irene Pelayo y Azucena Díaz.

HOMBRES JUNIOR: Adrián Ben, Miguel González, Mario García, Said Mechaal y Ouassim Oumaiz.

MUJERES JUNIOR: Lucía Rodríguez, Marta García, Carla Gallardo, Silvia Pérez y Cristina Ruiz.

RELEVO MIXTO: Blanca Fernández, Solange Pereira, Jesús Ramos y Marc Alcalá.