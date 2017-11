Simón Cruz, mejor español en el Mundial de Bádminton Paralímpico

El andaluz Simón Cruz fue el mejor de los representantes españoles que participaron en el Campeonato del Mundo de Bádminton Paralímpico, celebrado entre el 22 y el 26 de noviembre en Ulsan (Corea del Sur), al alcanzar la ronda de octavos de final.

El jienense, que es amputado d una pierna, participó en la clase SL3 y superó la fase de grupos tras vencer al turco Mustafa Tugra Nur (21-9 y 21-11) y caer ante el chino Xiaoyu Chen (5-21 y 16-21), mientras que no pudo en octavos con el por entonces campeón del mundo y luego medalla de bronce, el indio Pramod Bhagat, que se impuso por 21-18 y 21-15, informó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE).

Cruz también compitió en dobles masculinos con el alemán Marcel Adam, con el que no pudo pasar el grupo tras perder ante la pareja japonesa Taku Hiroi-Kaito Nakamura (22-24 y 12-21) y ante la sueco-escocesa Rickard Nilsson-Alan Oliver (12-21 y 17-21).

En dobles femeninos, con la francesa Audrey Bellia_Sauvage, tampoco pudo sumar un triunfo tras perder ante tailandesas Sujirat Pookkham-Amnouy Wetwithan (9-21 y 6-21) y las coreanas Kim Dae Young-Lee Mi Ok (21-15, 18-21 y 8-21), mientras que en dobles mixtos, junto al francés Stephen Durand, sí saboreó la victoria, ante los italianos Yuri Ferrigno-Marcella Li Brizzi (21-13 y 21-6), pero los reveses ante los coreanos Kim Kyung Hoon-Son Ok Cha (6-21 y 17-21) y ante la dupla brasileño-peruana Marcelo Alves Conceicao-Pilar Jaurequi (22-24 y 9-21), por lo que no pasaron a los cruces.