Simone Biles, tetracampeona olímpica, denuncia ser víctima de abuso sexuales por el médico Larry Nassar

La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, confesó este lunes haber sido también víctima de abusos sexuales por parte del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar.

"Yo también soy una de las muchas supervivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", escribió Biles en una carta publicada en su cuenta de Twitter. "Por favor, créanme cuando les digo que fue mucho más difícil decir inicialmente esas palabras en voz alta de lo que ahora es ponerlas en papel. Hay muchas razones por las que he sido reacia a compartir mi historia, pero ahora sé que no fue mi culpa", agregó, afirmando que mientras más intentaba "acallar la voz" en su cabeza, "más fuerte gritaba".

"No es normal recibir un tratamiento de un médico del equipo en el que confías y referirse horriblemente a él como el tratamiento 'especial'", remarcó Biles. "Este comportamiento es totalmente inaceptable, repugnante y abusivo, especialmente de alguien en quien ME DIJERON que debía confiar", aseveró la gimnasta.

Biles reconoce que "durante mucho tiempo" se llegó a preguntar si había sido "demasiado ingenua" o si era su "culpa". "No, no fue mi culpa. No, no cargaré y no tendría por qué cargar con una culpa que le corresponde a Larry Nassar, la USAG y otros", advirtió.