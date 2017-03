Soler: "Venía a ayudar a Alejandro a intentar ganar la Volta"

El ciclista Marc Soler (Movistar), que ha quedado tercero en la 97ª edición de la Volta a Catalunya, expresó su perplejidad por haber conseguido un podio en casa, a pesar de que su misión fue la de ayudar a Alejandro Valverde (Movistar) a ganar su segundo título en la ronda catalana, algo que también ayudó a cumplir.

El barcelonés dijo no esperarse "para nada" el resultado ya que acudía a la Volta "con la idea de ayudar a Alejandro a intentar ganar la Volta". "Sabía que venía en buena forma por lo que había hecho en la París-Niza, pero siempre tienes dudas de cómo vas a encontrarte en una carrera de este nivel", agregó antes de mostrar su felicidad por conseguir el podio ante su gente.

"Hoy Yates ha intentado atacar en la última subida, pero yo tenía buenas sensaciones, contaba con los ánimos de la gente por correr en casa, e incluso he intentado remacharle en un momento de la subida", comentó en declaraciones cedidas por su equipo acerca del devenir de la última etapa, en la que resultó vencedor el propio Valverde.

"Ahora hay que mantener la tranquilidad, no me importa correr o no una 'grande'. Estos dos años no he corrido ninguna y no pasa nada", aseveró sobre su futuro más cercano. El joven ciclista admitió que lo importante "es que el rendimiento y los resultados están saliendo". "Cuando las cosas van bien, no hay que tener prisa", señaló a modo de conclusión.