Sunderland: "Pasé un poco de miedo con la caída, pero no ha sido nada grave"

El piloto de británico Sam Sunderland (KTM) aseguró sentirse "muy bien" después de "una etapa bastante difícil" en la que ha conseguido el triunfo y el liderato en motos en el Dakar, aunque reconoció haber pasado "un poco de miedo" con la caída, a la vez que destacó la importancia de "mantener la regularidad" después de que el español Joan Barreda (Honda) se perdiese.

"Me he sentido muy bien, pero ha sido una etapa bastante difícil. En una duna he calculado mal y me he caído. En fin, un poco de miedo, pero no ha sido grave. La verdad es que me ha dado un poco de rabia haberme caído, pero bueno, aterrizar mal una de cada mil veces tampoco está tan mal", comentó el piloto británico al concluir la etapa.