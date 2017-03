Terreros: "El dopaje es un enemigo al que podemos vencer"

El nuevo director de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, tiene claro que el dopaje es un "enemigo" al que se puede "vencer" y apuntó la necesidad de trabajar de una "forma más tranquila y menos mediática" y de forma más coordinada con todos los estamentos implicados.

"Estoy convencido que hay evidencias que nos demuestran que nos estamos acercando cada vez más a la ventaja que nos llevaba la gente que prepara médicos para el dopaje. Estoy seguro que es un enemigo al que incluso se puede vencer", indicó Terreros este martes en la toma de su cargo como director de la AEPSAD.

Médico de profesión, juró este martes su cargo como nuevo director de la AEPSAD, un organismo "tan importante y tan fundamental" para el sistema deportivo español y que cuenta con "dos laboratorios antidopaje muy buenos", aunque sabe que las dificultades presupuestarias.

"Para utilizar estos medios antidopaje hay que tener en cuenta que las posibilidades son reducidas porque los medios y el dinero es el que tenemos. Estamos en una situación dónde tenemos que aprender a trabajar siendo mucho más eficientes con una reducción de medios y tenemos que planificar los controles con la utilización de otros sistemas como es el pasaporte biológico, mucho más eficiente, más imaginativo", matizó.

Terreros se presentó como una persona "sencilla" y que se puede describir con dos palabras como son deporte y medicina. "El deporte es algo que he vivido desde pequeño y da muchas cosas, y la medicina es una vocación desde pequeño porque en mi familia hay muchos médicos, aunque a mí me eligió la medicina del deporte, yo no la elegí a ella", confesó.

El nuevo director explicó que conoció esta "enfermedad" llamado dopaje pasando consultas a deportistas. "Ellos me trasladaron su preocupación. Es un enemigo al que conozco muy bien y respeto mucho porque es poderoso pero al que no temo", afirmó.

"Ahora tenemos armas más potentes para luchar contra el dopaje y una de ellas, y muy importante, es la inclusión en el Código Penal del delito de dopaje que nos permite no solo perseguir a los tramposos y a los que impulsan a los deportistas a tomar estos productos, sino que además podemos deducir hechos, testimonios, pruebas de la sentencia y de las investigaciones en colaboración con los tribunales, los jueces y las Fuerzas de Seguridad del Estado", recordó.

LA AEPSAD, UNA AGENCIA "INDEPENDIENTE"

Para su nuevo director, la AEPSAD es una "herramienta muy potente" para luchar contra el dopaje y destacó la necesidad de que esta sea "independiente en todas sus actuaciones". "Yo acabo de jurar el cargo y que nadie suponga que voy a saltarme la ley, ni las normas, pero voy a ser completamente independiente en el ejercicio de las funciones", subrayó.

Y es que considera que el organismo ha estado "estos últimos tiempos" sometida demasiado en los focos de los medios de comunicación. "Otro programa que tengo, es eludir esa presión y hacer que trabajemos hacia dentro y nos centremos en la persecución del dopaje. Hay que tratar de hacerlo de una forma tranquila y menos mediática para sacar nuestro trabajo", comentó.

Además, apuntó la importancia de estar "coordinados" con las diferentes instituciones. "Hay que trabajar codo con codo con las Comunidades Autónomas, que tienen sus propias competencias sobre el dopaje y con las que vamos a mejorar esa coordinación, y con nuestro movimiento deportivo como son las federaciones deportivas, el COE y el CPE. Con todos trabajaremos como hermanos y también colaboraremos con el sistema judicial, los jueces, los tribunales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", puntualizó.

Por otro lado, Terreros señaló que hay que trabajar en "investigación" para atajar la "enfermedad" del dopaje y también insistir en "la prevención y la educación". "El trabajo con los jóvenes deportistas, los sistemas de prevención y la concienciación son muy importantes", resaltó.

También hizo mención a los castigos que recibirán los "tramposos". "Que nadie dude que vamos a ser firmes y vamos a aplicar todo el peso de la ley en todos los ámbitos a quien se relacione con el dopaje y aprovecho desde aquí para avisar de que les vamos a perseguir y les vamos a castigar. El dopaje estropea esa alegría y esa felicidad que da el deporte", indicó.

Respecto a casos como la trama de dopaje en Rusia auspiciada por el propio Estado, Terreros señaló que se está recurriendo a sistemas "más antiguos" porque ya se está encima de los "más nuevos". "Al avanzar tanto la investigación en el dopaje se recurre a cambiar las muestras con un agujero, rellenar frascos con otra orina y trampas de ese tipo que son mucho más fáciles de detectar", explicó.

"Que aparezca ahora el caso de la RUSADA no quiere decir que vayan por delante", advirtió, recalcando que se están sacando a la luz los positivos de los Juegos Olímpicos de Pekín y de Londres. "Esto quiere decir que nos acercamos más", reiteró.

Además, respecto al dopaje en aficionados se mostró preocupado por lo relativo a la "salud". "En los deportistas de élite la mayor preocupación es la trampa porque ellos tienen acceso a médicos y cosas que disminuyen su impacto a la salud, aunque sigue siendo muy grande porque hemos visto que han muerto ciclistas, pero en el deporte aficionado no se tienen esos medios, se hace de una forma 'amateur' y es algo que tenemos que intentar atajar. La forma más fácil es que la gente conozco lo que el dopaje significa, produce y provoca", apuntó.

Para finalizar, lanzó un mensaje de "confianza" para los deportistas. "Les vamos a apoyar y vamos a intentar que estas trampas desaparezcan y además, aviso a los tramposos de que vamos a ir detrás de ellos con todo el peso de la ley. Ahora los años de prescripción son 10 años y quien puede pensar en hacer una cosa y que dentro de diez años con lo que avanzan las tecnologías esa investigación pon no va a ser descubierto y sancionado", avisó.