Unzué: "Hay que tener un merecido respeto por Quintana nos guste más o menos"

El director del Movistar Team, Eusebio Unzué, reconoció que le gustaría tanto "tener claro" como el "acertar" a la hora de decidir quién llevará los galones en el Tour de Francia donde "la idea" es correr con Nairo Quintana, Alejandro Valverde y el recién llegado Mikel Landa, admitiendo que es "una fortuna" poder tener dos bazas para ganar la ronda francesa y pidiendo en este sentido "un merecido respeto guste más o menos" por el colombiano.

"No debemos olvidar que Nairo es un hombre que en los últimos seis años no se ha bajado del podio en las grandes vueltas y debemos de tener con él un merecido respeto al margen de que nos guste más o menos. Luego llega Mikel que es una explosión permanente en estos últimos años y probablemente vendrá con esa experiencia y con ese convencimiento de que las grandes cosas están a su alcance. Veremos si se consolida, pero estoy seguro de que así será", añadió.

Además, no considera que pueda haber problemas de convivencia. "Necesitan conocerse, pero lo único que van a hacer es ayudarse", advirtió. "No juguemos a suponer lo que puede suceder dentro de seis meses. Van a coincidir dos grandes corredores que en algún momento de la temporada van a tener objetivos comunes y eso hoy en el ciclismo es muy difícil", remarcó.

En este sentido, también reconoció que espera no "echar en falta" a corredores como los hermanos Herrada o Gorka Izagirre, que han puesto fin a su "ciclo" con el Movistar Team, mientras que no ve "ningún problema" es que se haya reducido a ocho el número de ciclistas en las tres 'grandes'.

"A mí me preocupa mucho más que, por las particularidades de este deporte y por los factores de riesgos que tiene, al segundo día se te han podido caer dos corredores o perder como perdimos a Alejandro en la primera etapa del Tour. Mientras los acuerdos que se tomen sean razonables y todos sigamos en las mismas condiciones, no me preocupa, pero me gustaría que también tuviésemos la garantía de llegar a París, Milán o Madrid con ocho", sentenció.