Valentín: "Quiero una medalla nueva, no una que esté manoseada por quien no considero deportista"

EUROPA PRESS

La halterófila Lidia Valentín mostró su satisfacción por las sanciones impuestas por el Comité Olímpico Internacional (COI) a sus rivales por dopaje y que le convierten en campeona olímpica en Londres y subcampeona en Pekín, pero dejó claro que quiere "una medalla nueva" y no una que "esté manoseada" por un sancionada.

"Yo quiero una medalla nueva, no una que esté manoseada por una persona que no considero deportista, porque cuando una persona se dopa deja de hacer deporte", aseguró Valentín tras acudir a un acto de 'Bridgestone', marca de la que es embajadora.

La de Ponferrada reconoció que sintió "bastante rabia" al escuchar que las deportistas sancionadas no querían devolver sus metales. "Te están diciendo que estás sancionada, sabes perfectamente de qué forma ibas y tendrás que devolver lo que no es tuyo, pero son países, como Rusia, que son 37 las que tienen que devolver y les apoya hasta el propio país, y no quieren reconocer que no son los vencedores", lamentó.

"Es como decir 'Nosotros hemos ganado, esto consiste en levantar el máximo peso y lo hemos hecho'. Pero no estábamos en igualdad de condiciones todos. Creo que juegan con el respaldo de sus federaciones y sus países", añadió.

La española, que sabe que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) está "luchando" para que le entreguen sus medallas "cuanto antes", reconoció que esta situación es "complicada", pero que está "feliz" por tener tres medallas olímpicas, aunque "no físicamente".

"Se han destapado cosas que se tenían que haber destapado hace muchísimo tiempo y estoy feliz porque si no juega justamente no juegues", prosiguió, advirtiendo que ha tenido que esforzarse "el triple" para "competir con gente que sabías que no estaba en igualdad de condiciones, que no están limpias y que coge muchos atajos". "Es complicado mantener la motivación, pero al final soy de las que quien sigue lo consigue y he vencido, por decirlo así", sentenció.

Por otro lado, tras el duro ciclo olímpico, Valentín está "centrada" en el Campeonato de España de este fin de semana. "Después tengo un descanso y después a comenzar la preparación de cara al Mundial de 2017. Me veo bien, muy motivada para hacer una muy buena participación e ir al máximo, como siempre hago, aunque nunca me centro en los objetivos de medalla ni posiciones porque no depende de mí", remarcó.

"Lo que depende de mí es hacer la mejor preparación y la mejor competición y si es así, la posición es una consecuencia. Sé que estaré con las mejores y luchando por una medalla", aseveró la deportista leonesa.

Valentín está "con muchas ganas". "Es cierto que ahora hay un parón y vamos a descansar la mente y después retomamos al cien por cien para estar en ese Mundial porque lo único que me falta es un oro mundial, el cual voy a estar peleando con el hasta Tokyo 2020", expresó.