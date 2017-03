Valverde: "Prefiero no opinar más de lo que pasó ayer, ahí están las imágenes"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) felicitó a su equipo por la gran tercera etapa de la Volta a Catalunya este miércoles, donde cruzó la meta en primera posición, un trabajo "fenomenal" como el que están realizando por el momento a pesar de la sanción que les arrebató el liderato alcanzado ayer "justamente".

"Prefiero no opinar más de lo que pasó ayer, ahí están las imágenes. Nosotros interiormente sabemos que fuimos quienes ganamos la etapa y lo hicimos justamente. De momento estamos haciendo una Volta fenomenal", afirmó el ciclista murciano.

Valverde triunfó en un apretado final de etapa en La Molina, pero no se vio en lo alto de la general al conocer por la mañana la sanción de la UCI por "reiterados empujones" en la contrarreloj por equipos que se llevó la escuadra telefónica.

En cuanto a la tercera etapa, el ciclista murciano elogió el trabajo de su equipo, en especial de Marc Soler. "Ha sido una etapa muy rápida en la parte inicial hasta que se ha hecho la fuga. Los últimos 50 km también han sido rapidísimos. En la subida final Sky ha puesto un ritmo bastante fuerte", afirmó.

"El equipo me ha llevado genial y sobre todo Soler en la parte final ha controlado a la perfección. Parte de esta victoria es también suya. Yo prácticamente solo he tenido que preocuparme de esprintar. Ha empezado atacando Yates y cuando ha arrancado Daniel Martin le he cogido rápido la rueda y sabía que iba a ser difícil que me pudiera ganar porque este tipo de llegadas en subida me van muy bien", añadió.