Valverde: "¿Retirarme? Voy a seguir, tengo dos años más de contrato"

El ciclista español Alejandro Valverde descartó que vaya reaparecer antes de 2018 pese a que su recuperación avanza de forma notable tras su grave caída en el pasado Tour de Francia y confirmó que seguirá en el pelotón, al menos, dos años más, hasta el término de su contrato con el Movistar Team en 2019.

Valverde confesó que pensó en volver a las carreteras antes de final de esta temporada, en el Tour de Guangxi en China. "Tenía en mente terminar 2017 corriendo. Pero es algo arriesgado y es China, que no está a la vuelta de la esquina y es una paliza de viaje. Lo he descartado y ya estoy pensando en 2018", dijo en un acto en Distrito Telefónica junto al Director General del equipo, Eusebio Unzué.

Pese a no participar en La Vuelta a España de este 2017, la de la despedida de Alberto Contador y el doblete de Chris Froome, el líder del Movistar aseguró que no le fue difícil seguirla desde casa. "Es complicado si estás bien, pero en mi caso no había más remedio por la lesión y no lo llevaba mal. No había más remedio", indicó.