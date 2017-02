Valverde: "Sueño con ganar otra Vuelta y, por supuesto, con un Mundial"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha sumado este fin de semana, tras conquistar su quinta Vuelta a Andalucía, su victoria número 100, pero el murciano no se contenta con ello y sigue soñando con ganar otra Vuelta a España y, "por su puesto", un Mundial, ya que es el corredor con más medallas y que todavía no ha podido conseguir ninguno.

"Por soñar, soñaría con ganar otra Vuelta y, por supuesto, con un Mundial. Soy el corredor con más medallas y todavía no he podido conseguir ninguno. Por supuesto que es algo con lo que sigo soñando", dijo Valverde en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, señaló que la conquista de su quinta Ruta del Sur ha sido "un triunfo especial", pero no solo por el número en sí, "sino también por cómo se ha producido, ante quiénes y por el gran trabajo de todo el equipo". "La verdad es que no empecé a pensar en la victoria 100 hasta que gané la semana pasada en Murcia. Ahí sí que ya vi que solo me faltaban dos y que en Andalucía iba a estar muy bien de forma y que había dos o tres etapas en las que podía estar cerca de ganar", indicó.

En el pelotón actual, tan solo el belga Tom Boonen, el alemán André Greipel y el británico Mark Cavendish han logrado llegar a las 100 victorias y para Valverde el poder estar en ese grupo, sin ser velocista, es todo un orgullo. "Ellos son grandísimos corredores, pero son sprinters que logran muchísimas victorias al año en las llegadas", apuntó.

"Es una pasada haber conseguido cien victorias. Ser el único español que lo ha logrado en los últimos cuarenta años demuestra lo complicado que resulta. Ya batí el récord de victorias en Murcia y ahora en Andalucía. La verdad es que me motiva batir records e intentaré seguir consiguiéndolos", agregó.

"DENTRO DE LO DIFÍCIL QUE ES GANAR, ME RESULTA MÁS FÁCIL QUE ANTES"

El murciano explicó que el hecho de tener ya una edad (casi 37 años), de haber conseguido cosas importantes y el estar consolidado en el ciclismo y en su vida personal, le ayuda "muchísimo". "Está claro que además tienes que tener una gran condición, tener mucha calidad y entrenar como el que más. Pero es verdad que compito con más tranquilidad y que tengo siempre a un gran equipo a mi lado. Dentro de lo difícil que es ganar, me resulta más fácil que antes", subrayó.

"No sé hasta qué año aguantaré. De momento, vamos a cumplir los que nos quedan de contrato, que ya son bastantes hasta 2019, y luego ya veremos si tengo tanta ilusión y tantas ganas. Ahora quiero pensar en el presente y en su momento ya llegará el momento de ver cuándo es el momento de dejarlo", argumentó.

De sus 100 victorias, Valverde "no" sabía con cuál quedarse, pero siempre ha dicho que la que quizás "más ilusión" le hizo "no fue precisamente una victoria". "Fue la medalla de plata en el Mundial de Canadá por detrás de Astarloa. Y también el triunfo en el Tour Down Under en la primera carrera que disputaba tras dos años parado", afirmó.

"¿La más especial? No sé, quizás la primera Lieja porque era una carrera con la que siempre había soñado, que nos costó ganar mucho tanto a mí como al equipo y también por ser el primer español en conseguirla", aseguró.

Finalmente, el campeón de la Vuelta a España en 2009 expresó que "sin la ayuda de mucha gente hubiese sido imposible alcanzar este número", por lo que agradeció todo el apoyo recibido por parte de su familia. "Sin ellos no podría estar ahí. Y luego todos los directores que me han acompañado durante mi carrera. Desde Manuel López, que me llevó en cadetes y juveniles y fue clave en mi formación; Paco Moya, Vicente Belda y luego ya José Miguel Echavarri y Eusebio Unzué", remarcó.

"Y luego los directores de ahora. Todos ellos me han aportado mucho para llegar hasta aquí. Y por supuesto todos los auxiliares, mecánicos y demás personal del equipo, que se desviven por mi y que sin los que no habría sido posible llegar hasta aquí", sentenció.