Valverde: "Es la Vuelta a Murcia más bonita de las cinco que he logrado"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) ha asegurado tras la consecución de la Vuelta a Murcia que esta es la más bonita de las cinco que ha conquistado por "el gran esfuerzo y el gran trabajo" realizado en un inicio de temporada "muy bueno" para su equipo, Movistar Team, antes de afrontar la Vuelta a Andalucía.

"Es sin duda una victoria especial: estoy en mi tierra, y por ella y por todos los murcianos va este triunfo. Sin duda, es la más bonita de las cinco que he logrado aquí, por el gran esfuerzo y el gran trabajo que he tenido que hacer para ganar. Con la victoria de Nairo en Valencia se está dando un inicio de temporada muy bueno para nosotros, demostrando que por algo hemos sido el mejor equipo del mundo por cuarta vez en 2016", apuntó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El corredor subrayó el "durísimo" factor del viento de cara en la parte final. "Tenía pensado arrancar en el puerto, el equipo se ha puesto rápido desde abajo, pero prefería que viniera alguno conmigo para que me diera relevo. Me he ido solo y me he dicho: 'Me tiro para abajo y si me pillan, me han pillado, y si no, para adelante'... y al final he podido llegar", señaló, aunque era "difícil".