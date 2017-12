Valverde: "La carretera pondrá a cada uno en su sitio, pero Nairo, Mikel y yo nos vamos a entender muy bien"

"Lo de Froome es un golpe muy duro para el ciclismo, para él y para el Sky"

Asimismo, prefirió ser cauto sobre el calendario de clásicas en las que competirá. "La idea era hacer Flandes, pero es una carrera muy exigente por el pavés. Si todo va bien, por qué no. No voy a decir que no porque no lo sé", manifestó.