Valverde: "Es un triunfo y un liderato con un sabor especial por todo lo que ha pasado estos días"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) señaló que el triunfo y el liderato conseguido este viernes en la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Valls y Lo Port (Tortosa) sobre 182 kilómetros, tienen un "sabor especial" por lo "todo" lo que ha pasado estos días, cuando le privaron del triunfo en la 'crono' por equipos por un tema "extradeportivo".

"Es un triunfo y un liderato con un sabor especial por todo lo que ha pasado estos días. Era un tema extradeportivo y eso no nos gusta, pero al final hemos conseguido que la gente disfrute con nosotros. ¿Soler? Es muy bueno, ya se está viendo y tiene ya todo un Tour del Porvenir. Pero viendo la progresión que está teniendo creo que va ser un corredor para ganar lo que quiera", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El líder del Movistar Team destacó que fue un día "espectacular" para el equipo y él lo ha podido "rematar". "Espectacular porque todo el equipo ha estado genial. Hemos estado muy atentos en la zona de peligro por el viento; primero con unos compañeros, luego con otros y en la subida final con Ruben Fernández y luego con Marc Soler, que me han hecho un trabajo sensacional", explicó.

El murciano vio que tenía "muy buenas piernas" y les pidió que se pusieran "a tope". "Al final he calculado mi distancia y me he lanzado ya hasta la meta", matizó.