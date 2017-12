Víctor Tomàs: "Estoy jodido, me gustan las grandes citas y tengo nivel"

EUROPA PRESS

El jugador y capitán del FC Barcelona Lassa Víctor Tomàs ha reconocido estar "jodido" por haber quedado fuera de la lista de convocados del seleccionador, Jordi Ribera, para el Europeo de Croacia en 2018 y ha añadido que le gustan estar en las grandes citas y que cree tener todavía el nivel necesario de juego para hacerlo.

"Estoy jodido, mentiría si te dijese que no. Todo el mundo conoce el carácter que tengo, me gusta estar en las grandes citas, me gusta competir con los mejores y creo que tengo el nivel para hacerlo", aseguró en declaraciones a Esports COPE recogidas por Europa Press.

Tomàs, tras diez años acudiendo a la selección salvo por lesión, no entra en los planes de Ribera pese a que sí está en la lista reserva. "Estoy en la lista de 28 por si hay alguna baja, pero no ha habido ninguna llamada para explicar nada, tampoco la espero. Es un tema interno entre el seleccionador y yo y no hace falta ninguna explicación", apuntó.

"Hay un entrenador que toma decisiones y ha decidido no convocarme. Me puede sorprender, pero no me queda otro remedio que aceptarlo. Siempre que he estado sano para jugar he estado en todos los grandes campeonatos en los últimos 10 años", lamentó.

El extremo catalán aseguró estar "perfecto físicamente y mentalmente" y no entender la decisión de Ribera, aunque de todos modos desea suerte a España. "Tengo muy buenos amigos allí y espero que disfruten de un gran campeonato. Ahora que no voy, creo que debe valorarse porque es lo mejor que puede vivir un deportista", comentó.

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, facilitó el pasado jueves una lista de 19 jugadores para comenzar a preparar el Campeonato de Europa del año que viene en Croacia, de los que deberá descartar a dos, con Ferran Solé (Toulouse), David Balaguer (Nantes), Ángel Fernández (Ciudad de Logroño) y Valero Rivera (FC Barcelona) como extremos.