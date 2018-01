Viran Morros ficha por el PSG hasta 2020 al no contar para el FC Barcelona

El jugador internacional español Viran Morros dejará el FC Barcelona Lassa a final de temporada, al término de su contrato, y firmará por el PSG francés para las dos próximas temporadas hasta 2020 según confirmaron este lunes todas las partes incluido el jugador, que se despidió del Barça y sus aficionados en sus redes sociales.

"La próxima temporada no seguiré en el FC Barcelona y empezaré una nueva e ilusionante etapa en un gran proyecto como el PSG. Después de siete magníficos años viviendo uno de mis sueños de niño, defender la camiseta del Barça, el club ha optado por no contar conmigo en el futuro", desveló Morros.

"Es una decisión que acepto y respeto pero que me entristece. No es momento de despedirme, solo quiero disfrutar al máximo de estos últimos meses en el Palau y luchar junto a mis compañeros por conseguir todos los títulos posibles. Visca el Barça", concluyó el jugador, dando a entender que su etapa blaugrana no finaliza por decisión propia.