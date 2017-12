Willy Altadill: "Xabi Fernández ha roto el típico esquema de patrón y jerarquía estricta"

El regatista español Guillermo 'Willy' Altadill tiene claro que "nunca" le ha "pesado" llamarse igual que su padre, uno de los navegantes más prestigiosos en la vela y culpable de que él también se haya enrolado en este mundo, actualmente haciendo la Volvo Ocean Race con el 'MAPFRE', del que destaca el "buen trabajo" de un Xabi Fernández que "ha roto el esquema del típico patrón".

"No, en absoluto, nunca me ha pesado (llevar el apellido de su padre). Si por algún motivo estoy ahora navegando profesionalmente es por mi padre, que fue el que me introdujo en el deporte de la vela, en Optimist. Luego vas haciendo tus propios contactos, tus propias cosas y tu propio camino", señala Altadill en una entrevista.