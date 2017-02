La policía australiana encuentra sano y salvo a Grant Hackett después de ponerle en libertad

El exnadador australiano Grant Hackett ha sido encontrado sano y salvo después de que su padre Neville avisara de su desaparición, después de que este miércoles fuera detenido y puesto en libertad por la policía tras sufrir una crisis nerviosa en la casa de sus padres.

El australiano fue puesto en libertad sin cargos tras su detención después de que sus padres llamaran a la policía, pero un día después sus padres volvieron a avisar a la policía de su desaparición. "Grant ha sido encontrado vivo y sobrio", explicó Neville Hackett. "El ya ha hablado con la policía", añadió.

"En realidad se está escondiendo porque está muy, muy avergonzado por todo esto", apuntó su padre, que agregó que aunque él no sabía dónde estaba su hijo, el exnadador ya había "hablado" con la policía.

Horas antes, fue el propio Neville Hackett el que suplicó encontrar al campeón olímpico. "Está desaparecido. Está mentalmente trastornado y necesita ayuda urgentemente. Si alguien lo ha visto que se ponga en contacto con los medios de comunicación, con la policía o la familia Hackett. Grant, haznos saber dónde estás, te queremos y queremos ayudarte", demandó.

Por su parte, su hermano Craig Hackett señaló a los periodistas el miércoles que Grant era un "peligro para sí mismo y para la comunidad" y que su familia no podía ayudarle solo. Sin embargo, antes de que informaran de su desaparición, el exnadador publicó una foto de sí mismo en 'Instagram' con cortes y magulladuras en la cara, de las que culpaba a su hermano.

"Mi hermano habla con la prensa, pero nadie sabe que él me ha molido a palos", escribió Grant Hackett en la publicación. "Todo el mundo sabe que él es un hombre enfadado", añadió. Sin embargo, no está claro cuándo o dónde se tomó la foto y Hackett no parecía tener heridas cuando fue puesto en libertad por la policía.

El incidente ha sacudido a la comunidad deportiva de Australia y el Comité Olímpico Australiano (AOC) expresó su preocupación por Hackett. "Es un gran shock y una sorpresa", expresó el presidente de AOC, John Coates, al periódico 'Daily Telegraph' de Sidney. "Estoy muy preocupado por él y su familia. Él es uno de los nuestros, es olímpico y uno de los más grandes. Le daremos todo el apoyo que podamos", apuntó.