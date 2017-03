El club británico Muirfield admitirá a las mujeres como miembros

El club británico de golf Muirfield votó este martes admitir a las mujeres como miembros, desmarcándose de su habitual política de exclusividad masculina que provocó que se le denegara al histórico recorrido escocés la posibilidad de ser elegido para albergar el 'British'.

El capitán del club, Henry Fairweather, anunció que se alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación, con un 80.2% de votantes a favor del cambio. Muirfield pone así fin a una política de exclusividad masculina que se mantenía en vigor desde su creación, en 1.744, por la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo (HCEG).

Muirfiel permitía a las mujeres jugar en el club, pero la medida para que pudieran ser miembros del club que intentó implantarse en mayo del pasado año fracasó debido a que no se alcanzó la mayoría necesaria, quedándose en un 64% de votos a favor.

Esta primera votación trajo consigo críticas de numerosos golfistas reconocidos, incluyendo el norirlandés Rory McIlroy, además del propio Fairweather, que mostraron su decepción ante el resultado.

El organizador del 'British', el Royal and Ancient Golf Club de Saint Andrews (Escocia), declaró el pasado año que no permitiría como escenario de la competición a un lugar que no admitiera a las mujeres como miembros. Sin embargo, admitió que Muirfield, que albergó por última vez el 'major' en 2013, volvería a ser puesto en consideración si adecuaba su política de miembros a la de otros clubes.

"A la luz de la decisión tomada hoy podemos confirmar que Muirfield podrá ser anfitrión del torneo una vez más. Tiene una larga e importante historia acogiendo este torneo y estamos muy interesados en volver a celebrarlo allí en el futuro", anunció el director ejecutivo del R&A, Martin Slumbers, en un comunicado.