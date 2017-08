Los hombres famosos más conscientes de la importancia de protegerse del sol

CHANCE

Ahora que estamos en verano es importante hablar de algo que nos afecta a todos, el sol. Igual que es bueno por las vitaminas que aporta, también es bueno protegerse de los efectos dañinos que pueda tener sobre nuestra piel. Las mujeres solemos ser más precavidas, por eso este año en la campaña #SaludYSol en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y que desde hace varios años realizan los laboratorios dermatológicos Avène, le ha tocado el turno a nuestros rostros más conocidos del género masculino para concienciar a la población y, especialmente a otros hombres como ellos, de la importancia de una correcta exposición solar.

Ruth Gabriel y actores conocidos como José Manuel Seda, Álvaro Morte, -mítico actor de la serie Puente Viejo y cautivador profesor de La casa de papel-, Fernando Vaquero, Adrián Salzedo, -actor muy conocido de teatro que ha interpretado obras como La Bella y la Bestia- o Alex O'Dogherty nos hablan sobre su experiencia con el astro rey.

RUTH GABRIEL MUY PREOCUPADA POR LOS HÁBITOS DE LOS HOMBRES CON LA PROTECCIÓN SOLAR: "ES UNA CUESTIÓN DE SALUD"

CH: Ruth, ya me han dicho que eres la artífice de que estén aquí tantos famosos y caras conocidas.

RG: Esto es fruto de muchos años y de una magnífica relación con Avène, y con el Director de Comunicación de Pierre Fábre, Manuel López Nuevo. Compartimos momentos, inquietudes y yo vivo en una familia en la que tengo marido, hijo, hermano,... y no usan los productos de cosméticos para cuidarse porque hay una falta de costumbre y el "yo no me pongo cosas"... Manuel me comentaba a raíz de esto que es muy difícil mantener los productos para hombres si no hay demanda y yo le insistí en que tiene que haber hombres que digan: "Nosotros también nos cuidamos". Es una cuestión de salud, estamos protegiéndonos del cáncer de piel. No es una cuestión de ser coquetos o vanidosos, sino una cuestión de salud, y protegernos contra algo tan gordo como pueda ser el melanoma.

CH: Nosotras somos las pesadas,...

RG: Las mujeres somos las que vamos detrás, las que nos preocupamos, sobre todo cuando tienes niños o generaciones que salen horas y horas al sol y se están cociendo vivos... Además provenimos de una generación que llevó a cabo los experimentos de echarte coca-cola encima o crema de zanahoria... Nosotras ya hemos visto que eso no funcionaba, así que vamos a cambiarlo, a dar solución a eso y que no solo seamos las mujeres, sino que también sean los hombres...

CH: ¿Que les dijiste a tus amigos de profesión para que dieran el paso?

R: Les dije que necesitaba ayuda personal, caras conocidas y ayuda de hombres que sí que se cuidaran frente al cáncer de piel. Les hablé de la campaña y lo importante que es la concienciación y muchos han cotilleado la web de Avène y se han dado cuenta de la cantidad de productos que tiene y lo importante que es, por eso me siento bien de poderles haber enseñado cosas que hasta el momento desconocía...

CH: ¿Se daban crema o no?

R: Unos más que otros, y otros encontraron la información cuando ya se habían achicharrado.

CH: ¿Quién es el que más se cuidaba?

R: Pues había algunos muy coquetos y les ha gustado. Por ejemplo cuando trabajé con Juanjo Artero en El Comisario, era el típico que salía y decía que se desmaquillaba en la almohada de su casa y con los años se ha dado cuenta que la cara que tienes es la que tienes y que hay cuidarla para toda la vida y me parecía apropiado que el chico de Verano Azul pusiera cara a la campaña contra el cáncer de piel.

CH: ¿Y los más jóvenes?

R: Todos respondieron "¡Ah! ¡qué bien que tengo muchas pecas!", o "Mira qué bien que me quemo mucho...". Y hay veces que intentando cuidarte las cosas fallan y por eso hay que aprender a hacerlo adecuadamente.

JOSE MANUEL SEDA Y ALEX O'DOHERTY Y SU RELACIÓN CON EL SOL

CHANCE: ¿Sois de daros crema o no sois de daros crema?

Seda: Yo me acuerdo que me fui dos meses a Bolonia, así de 'hippie' y yo no recuerdo haberme echado crema ni un sólo día y te estoy hablando del año 90'. Yo me iba por ahí y nunca me echaba crema. Por otro lado, siempre he usado cremas hidratantes y todas con factor de protección.

alex: Yo toda la vida. Mi vida y la crema es una, porque yo como soy así, de tez blanquecina... casi transparente. También soy de la tribu de los 'frente roja', eso ya lo he dicho muchas veces. (Ambos se ríen)

CH: O sea, que tú eres de los más aplicados. ¿Eres el único hombre aplicado de España, o qué?

alex: No, aplicado no. Igual más que otros, supongo. Pero es que yo lo tengo que hacer porque yo lo he pasado muy mal. Yo tenía una película un lunes e íbamos a la playa un domingo, entonces dije: no me puede dar el sol porque mañana tengo la película... y me achicharré. Para mí es como un ritual antes de salir a la calle cualquier día echarme crema. No se por qué pensamos que sólo nos quemamos cuando vamos a la playa. Ahí es dónde está el error, creo yo.

CH: Y esos momentos que me dices que te has quemado, ¿cómo lo vives?

ALEX: Yo si estoy mucho tiempo expuesto al sol, tendría que ir al hospital. Es que yo me quemo en diez minutos. El otro día fui con mi sobrina al parque de El Retiro y no me llevé gorra, y lo sabía. Por mucho que me escondí entre los árboles, me quemé. Pero vamos, también tengo la suerte de que no me gusta tomar el sol. Me gustaría estar más 'morenito', pero el precio que hay que pagar, no lo pago.

El SOL Y LOS RODAJES

Aunque parezca un tema frívolo, en los rodajes es importante tener en cuenta el factor SOL y esto es porque además de lo evidente, que es cuidarse de las quemaduras solares, los actores no pueden aparecer quemados en una escena que sigue a otra. ¿Os imagináis que viéramos en un plano a Tom Cruise blanquito y al segundo con un rojo cangrejo? No sería lo más adecuado ni creíble.

Alex y Seda saben muy bien sobre este asunto, ya que lo han vivido en primera persona. Ellos nos explican que los maquilladores suelen estar muy pendientes de este asunto y que en su último rodaje, que ha sido en Barbate para la serie Perdóname señor, han necesitado echarse crema siempre antes del maquillaje ya que casi todas las escenas se rodaban en exteriores.

CHICAS VS CHICOS, ¿QUIÉN SE PROTEGE MÁS?

Son muchas las personas que creemos que las mujeres solemos tener más cuidado con el sol pero parece que nuestros actores tienen algo qué decir al respecto...

SEDA: Bueno yo veo cada mujer en la playa que se ponen aceite para freírse y ponerse rápidamente morenas. A mi no me gusta tumbarme a tomar el sol porque me aburre soberanamente, pero las chicas hacéis cada barbaridad...

ALEX: Yo creo que los hombres más que por otra cosa es por dejadez, pero desde que empezó a descubrirse el hombre 'metrosexual' los chicos se echan crema y lo ven algo normal.

ADRIÁN SALCEDO, FERNANDO VAQUERO, ÁLVARO MORTE, Y LOS CUIDADOS DE SU PIEL

Adrián Salcedo Y Fernando Vaquero confiesan que hasta que no cumplieron 20 años no se preocuparon por este tema y aunque ahora si lo hacen, no es de la forma adecuada. Ambos se han quedado muy impactados con las barbaridades que hacemos las personas con el sol y recomiendan que los buenos hábitos se enseñen desde el colegio.

Álvaro Morte nos explica cómo ha vivido este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel:

"Salgo impactado que quizá es lo que mejor define todo lo que hemos oído, interesantísimo. Realmente no conocemos el daño que hace el sol y lo habitual que es tener un cáncer de piel".