Cinco montañeros ciegos realizarán la primera expedición adaptada docente realizada "solo" por España

Un grupo de alpinistas, entre los que se encuentran cinco montañeros ciegos y con discapacidad visual grave, realizarán la primera expedición adaptada docente, que se realiza a nivel mundial, en los Alpes Escandinavos, como culminación del Curso Superior de Montañismo para ciegos y Adaptado de la Fundación UNED.

La expedición está formada por ocho alumnos (siete videntes y un ciego total), dos profesores y doce voluntariados veteranos del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid (tres ciegos totales, uno con discapacidad visual y ocho guías). "La expedición se hace con gente que lleva muchos años en esto y quiere apoyar estos cursos. No vale de nada alguien formado en el manejo de la barra si luego no sabe dirigirse al compañero ciego. Tenemos la gente idónea para echarnos una mano", explicó el jefe de expedición y director docente del curso, Francisco Javier Bueno.