Ford propone un incremento salarial de alrededor del 5%

Vincula casi la mitad de este a cumplir el ratio de absentismo

Faubel ha explicado que si no se condiciona el aumento salarial al absentismo, los sueldos de los trabajadores se incrementarán en "más de un 4% e incluso cerca del 5%" hasta el 2021; en cambio, de no cumplirse con el ratio de absentismo, con la propuesta de la empresa, esta cifra puede descender hasta el tres por ciento. Asimismo, tampoco se garantizaría la cláusula de desviación salarial.

Desde la organización sindical han manifestado que no aceptarán el acuerdo si no se desvincula el aumento salarial al cumplimiento del ratio de absentismo. No obstante, también condicionan el consenso a otras dos demandas.