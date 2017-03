Ghosn asegura que la compra de Opel por PSA "no es una sorpresa" y ve una tendencia a la consolidación

La compañía resalta que hay que buscar las condiciones para hacer que la planta de Barcelona tenga viabilidad en el futuro

El presidente de la alianza automovilística franco-nipona Renault-Nissan, Carlos Ghosn, ha asegurado que la adquisición de la firma alemana Opel por parte del Grupo PSA "no es una sorpresa", puesto que se está produciendo un proceso de consolidación en la industria de la automoción.

Ghosn, que hizo estas declaraciones en el Salón del Automóvil de Ginebra, explicó que esta tendencia se explica al existir nuevas necesidades de negocio y de inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas con los vehículos con cero emisiones o con la conducción autónoma.

"Las economías de escala en esta industria importan", aseguró, al tiempo que indicó que en la actualidad hay pocas empresas que estén buscando reducir su negocio, sino que la mayoría están intentando incrementar sus ingresos. Así, recordó que recientemente su empresa adquirió Mitsubishi y está trabajando en la actualidad en su integración.

Así, destacó que la identidad y la dirección de Mitsubishi se van a respetar, aunque indicó que dicha compañía se va a beneficiar de las economías de escala y de la tecnología a la que tendrán acceso de la mano de la alianza Renault-Nissan. "Es un acuerdo en el que ambos ganan", apuntó, al tiempo que añadió que analizarán todas las oportunidades.

ESPAÑA.

Por otra parte, el máximo responsable de Renault-Nissan afirmó que España es "muy importante" para su empresa, tanto en términos comerciales como industriales y también por la representación de directivos españoles en los órganos de gobierno de las diferentes marcas. "Vemos a España como un pilar de la alianza", destacó.

Asimismo, en relación con la factoría de Barcelona señaló que no es cuestión de asegurar el futuro de la instalación, sino de determinar cuáles son las condiciones para lograr que ésta es una planta competitiva y de lo que es necesario hacer a largo plazo para confirmar su competitividad. "No es una preocupación, es una pregunta que nos hacemos habitualmente con todas las fábricas, para algunas plantas la respuesta es muy sencilla, para otras no tanto", añadió.

Por su parte, el vicepresidente de Producción y Cadena de Suministro del Grupo Renault, José Vicente de los Mozos, explicó que la situación del centro de Ávila está determinada por el cambio en la normativa europea para 2019 y señaló que se establecieron un plazo de tres meses para encontrar una alternativa, por lo que indicó que en dos meses tendrán la respuesta.

RETOS.

Por otro lado, Ghosn apuntó que en la actualidad existen muchos retos en diferentes partes del mundo a los que se tiene que enfrentar el sector y su empresa en particular, como por ejemplo el 'Brexit', del que señaló que puede que el efecto no se determine hasta dentro de mucho tiempo, así como la realidad en Rusia, en Brasil o en Estados Unidos, con la llegada de Trump.

En este sentido, resaltó que su compañía decidió mantener las inversiones en Reino Unido después de que el Gobierno del país le asegurara que iba a mantener la competitividad de la industria nacional. "No hay razones para no creer en ello. Creemos que el Gobierno seguirá defendiendo la competitividad industrial, porque si no lo hace se terminarán las inversiones", explicó.

Además, señaló que las nuevas tecnologías no provocarán pérdidas de puestos de trabajo en el sector del automóvil, sino que se perderán empleos en unas áreas para recuperarlos en otras. "Lo que veo ahora en el sector es que todo el mundo quiere contratar a más gente, no creo que las nuevas tecnologías esté reduciendo las plantillas, sino que se demandan nuevos puestos en áreas de ingenieros o desarrollo de software", añadió.

Por otro lado, calificó como "complicado" que las empresas del sector del automóvil logren el mismo beneficio en Europa que en Estados Unidos, puesto que en el mercado estadounidense el 'mix' de producto es más rico. Sin embargo, apuntó que una compañía "bien gestionada" puede lograr buenos retornos en la región europea.