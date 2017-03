La selección española aspira a ser protagonista en el Mundial de Ciclismo Paralímpico de Los Angeles

La selección española aspirará a brillar y a ser protagonista en los Mundiales de Ciclismo Paralímpico en Pista, que acoge el Velo Sports Center de Carson de Los Angeles (Estados Unidos) desde este jueves al domingo.

Félix García Casas, seleccionador nacional, ha convocado para esta cita, que se celebra por primera vez en un año postparalímpico y que fue convocada con menos de dos meses de antelación, a ocho ciclistas, con la sensible baja de Alfonso Cabello y con la esperanza de acercarse, igualar e incluso mejorar los resultados de 2016.

En la localidad italiana de Montichiari (Italia), España conquistó un oro (Alfonso Cabello en el kilómetro C5), una plata (el tándem Ignacio Ávila-Joan Font en la persecución), y dos bronces (Eduardo Santas en el kilómetro C3 y el equipo de velocidad), y la ausencia de algunas selecciones potentes como China u Holanda abren más las opciones.

Los participantes españoles en Los Angeles serán Juanjo Méndez (MC1), Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas y Amador Granados (MC3), César Neira (MC4) y Pablo Jaramillo (MC5), así como el tándem Ignacio Ávila-Font.

De todos ellos, es Santas "el que mejor llega a este Mundial", según García Casas. "Su objetivo es ser campeón del mundo en una prueba individual, y en el kilómetro tiene bastantes opciones de lograrlo si está en 1:09", advirtió.

"En la persecución sus opciones son menores y en el scratch está inscrito y, si corre, también puede estar en las medallas. Lo malo es que la prueba está programada el mismo día que la velocidad por equipos, entre la clasificatoria y la final", añadió.

El aragonés también tendrá opciones en la velocidad por equipos donde España fue bronce olímpico en Río de Janeiro y donde a Santas y Amador Granados, se unirá Pablo Jaramillo como relevo del ausente Cabello. "No estando China o Gran Bretaña, somos uno de los principales favoritos y todo lo que no fuera no estar en el podio sería no hacerlo bien. Pese a la ausencia de Alfonso, la entrada de Pablo no va a mermar en exceso el potencial del equipo, que tiene que aspirar al máximo", admitió el técnico.

Y es que el seleccionador cree que pese a la ausencia del cordobés su sustituto es "un ciclista con garantías en la clase C5, al que se le presenta su gran oportunidad de repetir o mejorar el bronce en Apeldoorn 2015".

García Casas también es optimista en las opciones de Méndez en persecución si su tiempo está "en torno a los 4:15" y de Eckhard si "está en 3:55". "Si Neira está en 4:50 podrá meterse en el podio en la persecución, teniendo en cuenta la participación que va a haber", agregó.

En cuanto al tándem Ávila-Font, remarcó que ha tenido que "cambiar su preparación y ha entrenado todo lo que ha podido", por lo que son "una incógnita", pese a que son los actuales subcampeones del mundo de persecución y "hay que contar con ellos". "La ausencia de los holandeses es una baza a favor. También competirán en kilómetro y velocidad, pruebas en las que normalmente se defienden bastante bien", concluyó.