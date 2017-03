El equipo de velocidad y Santas cierran con dos platas la participación de España en Los Ángeles

El equipo mixto de velocidad, formado por Amador Granados, Pablo Jaramillo y Eduardo Santas, y éste último, de forma individual en la prueba de scratch C1-C3, completaron el medallero para España con dos platas en el Campeonato del Mundo de Paraciclismo en Pista de Los Ángeles (Estados Unidos).

Los españoles, bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, se metieron en la final tras marcar el segundo mejor registro (51.947), pero lejos ya de los Estados Unidos (51.227), inalcanzables en la pelea por el oro y que se tomaron la revancha de lo sucedido en Brasil cuando Santas, Cabello y Granados les batieron en la pelea por el tercer puesto.

"Marcamos el segundo mejor tiempo pero lejos del registro de los estadounidenses, aunque superando claramente a Rusia, otro de nuestros rivales directos por las medallas, por lo que en la final se cumplieron los pronósticos y los americanos se hicieron con el oro mejorando incluso el tiempo de la mañana", comentó el seleccionador Félix García Casas en declaraciones recogidas por 'rfec.com'.

En cuanto a la prueba de scratch C1-C3, también hubo duelo entre un español, Eduardo Santas, y un estadounidense, Joseph Berenyi, del que salidó ganador el segundo, el gran favorito y que se llevó el oro en el sprint. Maurice Eckhard sumó un cuarto nuevo puesto para la selección española.

"He conseguido al final, despues de un comienzo malo del Mundial, terminar con un día extraordinario. Mi objetivo era vestirme de blanco, he estado muy cerca en el scratch. Un poco de rabia, pero tengo que estar contento con el campeonato que me ha salido y con esta medalla de plata", declaró Santas.

Por su parte, García Casas elogiaba que los dos corredores estuvieran "pletóricos" durante toda la prueba, sobre todo un Eckhard que estuvo "buscando en todo momento la fuga y tirando a tope en favor de su compañero en la parte final". "Eduardo estuvo siempre vigilante a los ataques del gran favorito y al final vencedor el americano Joseph Berenhy no pudiendo superarle en el sprint", comentó.

Por lo tanto, España abandona tierras estadounidenses con un balance de tres medallas, ya que a estas dos también hay que sumar el oro en persecución del tandem Ignacio Ávila y Joan Font, quintos en velocidad en este último día de competición.