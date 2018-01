Carla Suárez: "Tendré que estar concentrada todo el tiempo para vencer a Wozniacki"

La tenista española Carla Suárez se ha mostrado "muy feliz" tras imponerse a la estonia Anett Kontaveit (4-6, 6-4, 8-6) y asegurar el pase a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, donde se enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki, ante la que deberá "estar concentrada todo el tiempo" si quiere superarla.

"Me siento realmente bien, estoy muy feliz. Hacía dos años que no llegaba a cuartos. Siempre que alcanzas los cuartos de final o las rondas finales debes estar feliz", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro de octavos de final en Melbourne Park.

Además, la grancanaria explicó el cambio que sufrio en el segundo set. "Traté de ser más agresiva. Creía que estaba jugando bien, pero no demasiado, no demasiado agresiva. Quiero jugar así, pero a veces no puedes. En mi equipo todo el tiempo me dicen 'juega agresiva', y eso es lo que hice", manifestó.