Carla Suárez: "Me duele enormemente perderme una eliminatoria muy especial"

La tenista española Carla Suárez reconoció que le duele "enormemente" no poder estar con el equipo de Copa Federación para la eliminatoria ante la República Checa para la que "contaba" con estar disponible si no hubiese sido por sus problemas físicos.

La canaria sigue sin recuperarse de la lesión en su hombro derecho, un impigment labral superioposterior que ya le impidió iniciar el año y que le lastró en el Abierto de Australia, donde cayó en la segunda ronda.

"Siento comunicar mi incapacidad para competir en la eliminatoria de primera ronda de Copa Federación ante República Checa y me duele enormemente por ser un momento muy especial para nuestro país", señaló Suárez en un comunicado.

La de Las Palmas recordó "el máximo compromiso de todo el equipo" para conseguir el año pasado el ascenso al Grupo Mundial y "devolver a España a la primera línea" y que disfrutó participando en las eliminatorias de 2016. "Después de luchar todos juntos para subir, dentro de la planificación de competición que hice con mi equipo para este año, contaba con ir a la República Checa", confesó.

Sin embargo, no ha podido competir "como hubiera deseado durante el principio de esta temporada" por culpa de una lesión que ya le hizo renunciar a los torneos como Brisbane y Sidney, y de la que recayó en Melbourne, motivo por el que tampoco pudo estar esta semana en Taiwán.

"Desde que terminé mi participación en Melbourne llevo 10 días sin coger la raqueta, apartada de la pista, haciendo únicamente trabajo físico y de rehabilitación", comentó.

"Debido a mi situación, el equipo médico va marcando los plazos de recuperación, y en estos momentos el estado actual del mi hombro derecho me impide estar preparada para competir en esta primera ronda de Copa Federación, para la que he apurado opciones hasta el último momento y en la que me produce mucha pena no poder participar. Siento esta circunstancia, pero apoyaré desde la distancia con toda mi ilusión al equipo y mantengo el mismo compromiso que siempre tuve con esta competición", sentenció.