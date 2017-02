Carreño: "Creo que se ha visto que tengo el nivel para estar compitiendo con los grandes jugadores"

El tenista español Pablo Carreño señaló que su ranking demuestra que su nivel "está siendo bueno" y que puede estar "compitiendo" con los grandes jugadores, pese a no poder ratificarlo con el título individual en Río de Janeiro, dónde cayó ante el austriaco Dominic Thiem, que evitó que hiciese doblete tras llevarse el de dobles junto al uruguayo Pablo Cuevas.

"Tanto tenística como mentalmente me siento muy fuerte, con buenos tiros, aguantando bien la presión, aunque quizás todavía me faltan cosas por mejorar. Hoy cuando he conseguido hacer un 'break' y ponerme por encima no he mantenido mi saque. Fue un juego en el que pude hacer algo más. Hay cosas que mejorar todavía, pero el nivel está siendo bueno y creo que por algo el ranking es el mejor de mi carrera", indicó en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

Después de llegar a semifinales en el Open de Buenos Aires, el asturiano alcanzó la final en Río de Janeiro. "Creo que se ha visto en la final que tengo el nivel para estar compitiendo contra estos grandes jugadores", apuntó.

El asturiano se hizo con la victoria en dobles junto con su compañero uruguayo Pablo Cuevas y se mostró "contento" después de esta "gran semana". "Ganar en dobles y hacer final en individual es un resultado muy bueno", reconoció.

En la final cayó ante el austriaco Dominic Thiem, número 9 del mundo y un jugador "fantástico". "Seguramente va a estar ahí durante los próximos años, dando mucha 'guerra'. Ojalá juguemos muchas finales juntos, sería muy buena señal para mí", subrayó.

Carreño, actual número 23 del ranking mundial de la ATP, pone ahora rumbo a Sao Paulo, a disputar el Open de Brasil, donde espera "jugar bien y dar un buen nivel de tenis". "Ojalá que vuelva a llegar a la final", destacó. "Me siento cómodo, jugar en tierra batida siempre me gusta. Es una superficie en la que me encuentro cómodo y eso quizás hace que los resultados lleguen", matizó el de Gijón.