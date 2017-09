Carreño: "Jugar unas semifinales de 'Grand Slam' es un sueño"

El tenista español Pablo Carreño confesó que "jugar unas semifinales de 'Grand Slam' es algo con lo que siempre ha soñado", tras su victoria en cuartos de final ante Diego Schwartzman, al que felicitó por su gran actuación en el torneo neoyorquino.

De cara a las semifinales del viernes, el asturiano no tiene preferencias. "Nunca he jugado contra Querrey, pero le he visto y sé que está haciendo una gran temporada. Contra Anderson perdí en Montreal, por lo que también sería un partido muy complicado", concluyó el número tres español.