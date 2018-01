Carreño sobrevive al bombardeo de Muller y Suárez remonta a Kanepi para estar en octavos en Melbourne

Los tenista españoles Pablo Carreño y Carla Suárez se clasificaron para los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este viernes dos duros partidos ante el luxemburgués Gilles Muller y la estonia Kaia Kanepi, respectivamente.

El once del mundo salvó una bola de rotura nada más iniciarse la tercera manga y cuando parecía que habría otro 'tie-break', fue capaz de igualar un 40-15 y apoyado en un gran revés a dos manos llevar a los nervios a su rival que dejó escapar el saque y el set.

Muller no se fue del encuentro, pero fue el español el que tuvo la primera gran oportunidad de cerrar, con otro 'break' que le dejó 5-3 y saque. No lo aprovechó y aún así pudo encontrar la paciencia para volver a tener una oportunidad que no perdonó para evitar un incómodo 'tie-break' y meterse por primera vez en la cuarta ronda de Melbourne.