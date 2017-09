Carreño: "No soy un fuera de serie, no soy un súper crack, he trabajado mucho para estar aquí"

El tenista español Pablo Carreño ha aclarado que no es "un fuera de serie ni un súper crack" por haber alcanzado los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada, el US Open, ya que ha asegurado que ha trabajado mucho "para estar aquí" y donde ahora le toca enfrentarse al argentino Diego Schwartzman.

"La experiencia de Roland Garros es muy importante. Muchas veces no he ganado partidos por no tener esa experiencia. No soy un fuera de serie, no soy un súper crack. He trabajado mucho para estar aquí", dijo ante los medios tras ganar al canadiense Denis Shapovalov.