Carreño: "Este año mi nota subiría del 8, no me pongo un 10 porque puedo mejorar"

El tenista español Pablo Carreño ha apuntado que, si tuviera que valorar su "año muy bueno" con una nota, esta "subiría del 8", añadiendo que no se pone un 10 porque "hay cosas que mejorar" y reconociendo que llegar a semifinales del último US Open fue algo "brutal" a la vez que "totalmente inesperado".

"Ha sido un año muy bueno. Si me tuviera que poner una nota subiría del 8, pero tampoco me pondría un 10 porque creo que todavía hay cosas que mejorar. Me he sorprendido un poco conmigo mismo. A principio de año no esperaba para nada estar entre los diez mejores del mundo y jugando la Copa de Maestros. Ha sido un poco de sorpresa. Desde principio de temporada los resultados fueron acompañando y las sensaciones eran muy buenas, pero llegar a semifinales del US Open fue algo totalmente inesperado", repasó Carreño en una entrevista concedida a Europa Press.